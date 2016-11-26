14:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Атака "Арсенала" установила новый "рекорд" чемпионата

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В первом круге чемпионата России-2016/17 футболисты тульского "Арсенала" отличились всего пять раз. Ни одна из команд - участниц чемпионатов России не проводила первую половину турнира настолько малорезультативно. Предыдущий "рекорд" принадлежал нижегородскому "Локомотиву", игроки которого в 15 матчах сезона-2000 забили шесть голов. Стоит отметить, что пять мячей в 15 встречах было на счету еще и "Факела"-1997, однако в том сезоне в чемпионате принимали участие 18 клубов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, забившие за первый круг наименьшее количество голов

Клуб

Сезон

Голы

Итоговое место

Арсенал

2016/17

5

?

Локомотив НН

2000

6

15-е

Динамо Ст

1994

7

15-е

Тюмень

1998

7

16-е

Черноморец

2001

7

16-е

Сокол

2002

7

16-е

Шинник

2006

7

16-е

Терек

2013/14

7

12-е
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3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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MAYERICK

Команда создана, чтобы пряники вывозить из города и торговать ими.............

16:57

Vanshi

Сто пудов.

15:22

freak

Это тоже багаж Аленичева?:)

14:33

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