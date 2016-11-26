Атака "Арсенала" установила новый "рекорд" чемпионата

В первом круге чемпионата России-2016/17 футболисты тульского "Арсенала" отличились всего пять раз. Ни одна из команд - участниц чемпионатов России не проводила первую половину турнира настолько малорезультативно. Предыдущий "рекорд" принадлежал нижегородскому "Локомотиву", игроки которого в 15 матчах сезона-2000 забили шесть голов. Стоит отметить, что пять мячей в 15 встречах было на счету еще и "Факела"-1997, однако в том сезоне в чемпионате принимали участие 18 клубов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы, забившие за первый круг наименьшее количество голов
|
Клуб
|
Сезон
|
Голы
|
Итоговое место
|
Арсенал
|
2016/17
|
5
|
?
|
Локомотив НН
|
2000
|
6
|
15-е
|
Динамо Ст
|
1994
|
7
|
15-е
|
Тюмень
|
1998
|
7
|
16-е
|
Черноморец
|
2001
|
7
|
16-е
|
Сокол
|
2002
|
7
|
16-е
|
Шинник
|
2006
|
7
|
16-е
|
Терек
|
2013/14
|
7
|
12-е
MAYERICK
Команда создана, чтобы пряники вывозить из города и торговать ими.............
16:57
Vanshi
Сто пудов.
15:22
freak
Это тоже багаж Аленичева?:)
14:33