Атака "Арсенала" установила новый "рекорд" чемпионата

В первом круге чемпионата России-2016/17 футболисты тульского "Арсенала" отличились всего пять раз. Ни одна из команд - участниц чемпионатов России не проводила первую половину турнира настолько малорезультативно. Предыдущий "рекорд" принадлежал нижегородскому "Локомотиву", игроки которого в 15 матчах сезона-2000 забили шесть голов. Стоит отметить, что пять мячей в 15 встречах было на счету еще и "Факела"-1997, однако в том сезоне в чемпионате принимали участие 18 клубов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, забившие за первый круг наименьшее количество голов