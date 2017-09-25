Атака "Анжи" против "Спартака" пять в одного. Что это было. Версия Карреры

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что его команда ошиблась в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) в ходе второй голевой атаки соперника, который после подачи углового у своих ворот провел выпад "пять в одного". Итальянец добавил, что все игроки бросились вперед, потому что слишком хотели победить.

– Атака "Анжи" 5 в 1? Мы ошиблись. Хотели победить и бросились в атаку, забыв о своих позициях, – отметил Каррера на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов с "Ливерпулем". – Тот, кто вышел на замену (перед голевой атакой "Анжи" Мельгарехо заменил Пашалича, а ранее Джикия появился на поле вместо Комбарова. - Прим. "СЭ"), должен был занять позицию ушедшего. Слишком хотели победить... (Филипп ПАПЕНКОВ)

Встречу с "Ливерпулем" красно-белые проведут завтра. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Контратака "5 в 1". Объясняем, как ошибался "Спартак" //

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