Астемир Гордюшенко: "В Хабаровске дневного света почти не видели"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко, в матче 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (4:2) впервые в этом сезоне вышедший в стартовом составе, признался, что никогда не играл в столь неблагоприятных погодных условиях. Футболист рассказал, что в Хабаровске команда жила по московскому времени.

– Год назад выступал за дубль против "Оренбурга" (6:0) – цитирует bobsoccer Гордюшенко. – Был довольно сильный мороз. Я тогда еще приболел, но смог принять участие в матче. И все же в Хабаровске, по моим ощущениям, было намного холоднее. Погодные условия, конечно, неблагоприятные.

Нам сказали: в самолете не спать. Чтобы не сбить режим. Мы в этой поездке жили по московскому времени. Добрались до места, поужинали, легли спать. Проснулись утром по Москве, во второй половине дня по местному времени. В Хабаровске уже начинало темнеть. Мы там света почти не видели, только когда из гостиницы выходили и садились в автобус, который отвез нас на игру.

О том, что в Хабаровске выйду в стартовом составе, узнал на предматчевой тренировке. Виктор Михайлович сказал, что выйду на правом фланге. Подробно объяснил, что и как нужно делать. Ну и ребята по ходу матча подсказывали, конечно. Чаще других слышал Василия Березуцкого и Бибраса Натхо.

В этом сезоне Гордюшенко принял участие в трех матчах премьер-лиги, но результативными действиями не отметился.