Астемир Гордюшенко: "Уже хочется играть в первой команде ЦСКА. Об аренде не думал"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в интервью "СЭ" отметил, что не задумывался о возможной аренде. 19-летний игрок подчеркнул, что хочет закрепиться в основном составе армейцев.

– Поставили перед собой задачу во чтобы то ни стало пробиться в основу уже в этом чемпионате? Или это в планах на следующий сезон?

– Понимаю, что конкуренция очень высокая. Мне остается стараться, выкладываться. А дальше уже решает тренер. Как он скажет, так и будет. Главное, чтобы это пошло на пользу ЦСКА. Уже хочется играть в первой команде.

– Чувствуете, что переросли молодежный уровень?

– Здесь дело не в моих ощущениях. Пусть об этом скажут футбольные специалисты, созрел ли я для основы или нет. Но мне реально хочется что-то доказать на новом уровне.

– А если не получится пробиться в основу, готовы будете уйти в аренду?

– Пока особо не задумывался об этом. Я сейчас в ЦСКА. Надо сосредоточиться только на карьере в этой команде, я хочу зацепиться здесь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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