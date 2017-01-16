Астемир Гордюшенко: "У Дзаги стараюсь взять что-то от его действий в атаке"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в ходе первого зимнего сбора армейцев в Кампоаморе отметил, что ему удобно играть как в опорной зоне, так и ближе к линии атаки. По словам 19-летнего хавбека, ему импонирует игра созидателей, которые раздают передачи и постоянно ищут нестандартные ходы.

- Мне удобно играть и в опорной зоне, и выше, - приводит официальный сайт ЦСКА слова Гордюшенко. - На атакующей позиции действовать даже приятнее, но решать только тренерам. Индивидуальных бесед насчет амплуа еще не было, наверное, тренеры пока собирают и анализируют впечатления.

Мне больше импонирует игра созидателей, которые раздают передачи, постоянно ищут нестандартные ходы. А в отборе всем приходится играть, без этого в современном футболе никуда, оборона сейчас начинается с нападающих.



- Скажите честно, вам ведь абсолютно комфортно себя чувствовать в роли эдакой "собаки-кусаки"?

– У меня действительно никогда не было такого, что я не мог жестко пойти даже на самого опытного и авторитетного игрока. В футболе некого бояться, на поле все равны. Никаких комплексов, что я младше или пока еще ничего не добился, у меня нет. Поэтому не задумываясь иду в жесткий отбор, когда того требует ситуация.



– Соседство с Понтусом Вернблумом – в игровой линии и вообще на сборе – наверное, тоже добавляет игровых эмоций?

– Конечно, я многому учусь у него и, в первую очередь, именно отбору, которым Вернблум владеет великолепно. В первой команде у каждого из более опытных игроков есть что подсмотреть. У Дзаги стараюсь взять что-то от его действий в атаке, слежу, как Бибрас Натхо обращается с мячом. Это отличная школа для всех нас, для молодежи.