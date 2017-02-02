Астемир Гордюшенко: "С кем хочу сравнений? Мне нравится игра Езила"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в интервью "СЭ" отметил, что ему нравится игра хавбека "Арсенала" Месута Езила. Также он подчеркнул, что не видит признаков завышенной самооценки у одноклубника Тимура Жамалетдинова.

– Тимура Жамалетдинова несколько лет назад английская пресса сравнила с Суаресом. Вас с кем-то из звезд футбола сравнивали?

– Нет. Пока еще ни с кем.

– А с кем хотели бы, чтобы вас сравнили?

– Мне очень нравится игра Месута Езила.

– А у Жамалетдинова тогда голова от таких комплиментов не закружилась?

– Нет, вы что! Он нормальный пацан, с головой дружит.

– Просто некоторые специалисты считают, что сравнение спартаковца Дениса Давыдова с Месси на каком-то этапе сыграло с ним злую шутку.

– Здесь все индивидуально. Я, например, прессу не читаю, особо не слежу за тем, что пишут. Думаю только о работе. Лишнее отсекаю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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