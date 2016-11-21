Астемир Гордюшенко: "Постараюсь использовать в ЦСКА каждый шанс"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко, подписавший с клубом новый контракт до лета 2020 года, отметил, что решение далось ему легко. По его словам, он почти всю жизнь выступает за армейцев.

– Очень рад, что продлил контракт с клубом, это большой шаг в моей карьере, - цитирует Гордюшенко официальный сайт ЦСКА. - Я пришел в ЦСКА пять лет назад, прошел через школу и молодежную команду, а в этом сезоне исполнилась моя мечта – сыграл за основу и даже вышел в Лиге чемпионов, пусть пока только на замену. Буду и дальше работать, чтобы оправдать доверие, и стараться использовать каждый представившийся мне шанс. Отдельно хочу поблагодарить родителей, которые поддерживают меня.

– Долго раздумывал над тем, подписывать ли новый контракт?

– Нет, решение принял очень быстро.

– Ты пропустил несколько недель из-за болезни. Как сейчас себя чувствуешь?

– Сейчас все хорошо, вылечился и тренируюсь по индивидуальной программе. Надеюсь, что скоро удастся вернуться в общую группу и сыграть до зимнего перерыва.