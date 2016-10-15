Астемир Гордюшенко: "Подсказки Вернблума сильно помогли"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко, для которого матч 10-го тура чемпионата России с "Уфой" стал первым в стартовом составе армейцев в премьер-лиге, положительно оценил свою игру в обороне. Хавбек отметил, что ему очень помогли советы Понтуса Вернблума.

- Выиграли, и это хорошо, - приводит пресс-служба армейцев слова Гордюшенко. - В начале много атаковали, у нас было много моментов, реализовали "стандарт". Все получалось. Во втором тайме "Уфа" пошла вперед, но мы выдержали.

- Тяжело было сегодня играть с "Уфой"?

- Конечно. Я впервые вышел в основном составе в премьер-лиге. Было очень тяжело играть. Но партнеры по команде подбадривали меня, подсказывали. Благодаря этому было намного легче. Плюс в первый раз играл при таких трибунах, при своих болельщиках. Все было потрясающе, эмоции положительные.

- Вы играли в опорной зоне вместе с Понтусом Вернблумом, который за словом в карман не лезет. Он тебе больше "пихал" или подсказывал?

- Конечно, больше подсказывал - перед игрой, в перерыве, во время матча. Его подсказ сильно помогал.

- Как в целом оцените свою игру?

- В отборе, может быть, хорошо, но в атаке особо ничего не сделал.