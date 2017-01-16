18:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Астемир Гордюшенко: "Нагрузки на сборах в ЦСКА зимой выше, чем летом"

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Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко отметил, что в первые дни зимнего сбора под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко ему было непросто справляться с нагрузками. По словам игрока, утром команда больше работает с мячом, а по вечерам уделяет больше внимания "физике".   

 - Нагрузки поначалу переносились тяжело, первые дня три болели ноги, но сейчас мы вошли в этот ритм, привыкли к интенсивной работе, - приводит официальный сайт ЦСКА слова Гордюшенко. - Тренироваться два раза не так уж просто, тем более, когда занятия носят разную направленность: утром мы больше работаем с мячом, а по вечерам - над "физикой". Мне помогает то, что летом уже проходил сборы с первой командой в Ватутинках, хотя здесь, по объективным впечатлениям, нагрузки выше. Тренируемся все вместе, никто не жалуется, все сознают, что проделанная работа очень сильно поможет нам во второй части сезона. 

 

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-v-kampoamore-den-sedmoy/

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