Астемир Гордюшенко: "Начало тайма далось очень тяжело"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в перерыве домашнего матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" поделился впечатлениями от дебюта в основном составе армейцев. По словам 19-летнего хавбека, начало встречи далось ему очень тяжело. После первого тайма счет 1:0 в пользу армейцев.

- Ощущения фантастические, не часто видишь переполненные трибуны и играешь на таком уровне, - сказал в эфире канала "Наш футбол" Гордюшенко. - Поначалу было тяжеловато, потом начал втягиваться потихоньку. Здесь, во взрослой команде, очень много борьбы, поэтому играть гораздо сложнее.