Астемир Гордюшенко: "Гончаренко просит молодых "пихать" и подсказывать друг другу"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в ходе первого зимнего сбора армейцев в Кампоаморе отметил, что утренние тренировки под руководством главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко несколько более насыщенные, чем были при Леониде Слуцком. По словам 19-летнего хавбека, на сборе в Испании команда дополнительно разучивает схему игры "3-5-2", а пояснения тренерского штаба добавляют занятиям насыщенности.

– Трудовые мозоли на ногах? У меня все нормально, ничего не болит, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Гордюшенко. – При таком режиме мозоли – обычное явление, с каждым может случиться. Но наши врачи всегда готовы помочь, после их лечения любая болячка мигом проходит.



– Какие впечатления от первых дней работы с Виктором Гончаренко? Что поменялось в тренировочном процессе?

– Сами тренировки, мне кажется, во многом похожи на те, что были раньше. Мое первое впечатление – возможно, у Виктора Михайловича утренние занятия чуть интенсивнее. Это не значит, что у Леонида Викторовича Слуцкого интенсивности было мало, вовсе нет. Просто сейчас мы дополнительно разучиваем схему 3-5-2, и постоянно идут какие-то пояснения тактического характера, что добавляет тренировкам насыщенности.



– Еще Виктор Михайлович постоянно просит игроков, особенно молодых, не молчать, включаться в активный подсказ.

– На нескольких занятиях он отводил нас группой в сторонку, объяснял, как правильно действовать, что лучше делать. Вот только сегодня собрал на минутку молодых у кромки поля после тренировки, попросил не закрывать рот, "пихать" и подсказывать друг другу или даже более опытным игрокам. Это нормально, я думаю.



– Трудно представить, скажем, Ивана Олейникова, "пихающего" Сергею Игнашевичу.

– Мне тоже (улыбается). Но тренер абсолютно прав, даже с учетом возраста, регалий и всего остального на поле подсказ в обе стороны помогает, молчать нельзя. Я и сам поначалу не мог открыть рот, сейчас как-то попроще стало. Но все равно, не напихаешь же им, взрослым (улыбается).