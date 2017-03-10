Астемир Гордюшенко: "Гончаренко просит молодых игроков включаться в активный подсказ"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко отметил, что молодым футболистам ветераны команды регулярно помогают советами и делятся опытом, информирует клубная пресс-служба. Хавбек подчеркнул, что главный тренер команды Виктор Гончаренко регулярно просит молодых игроков включаться в активный подсказ.

– Бросилось в глаза, что во время матчей и тренировок наставник постоянно просит игроков, особенно молодых, не молчать, включаться в активный подсказ.

– Да, это так, и тренер абсолютно прав: молчать нельзя, подсказ сильно помогает футболистам, находящимся на поле. А если какие-то вещи непонятны, всегда можно попросить прояснить детали. Мне врезалась в память одна фраза нашего тренера, сказанная во время занятия: "Глупый вопрос – это тот, который не был задан". По-моему, лучше и не скажешь.



– Как говорят сами наставники, плоды работы будут видны исключительно в ходе официальных матчей, но все же отметим любопытную деталь: команда на сборах не пропускала в 8 матчах из 10 и обошлась без поражений. Это способно добавить уверенности в своих силах – если не ветеранам, которые выиграли в России все, что только можно, то молодым игрокам?

– Конечно, ведь такие цифры показывают, что мы слаженно играем в обороне. За все сборы мы пропустили только два гола, что не может не радовать. Очень надеюсь, что и в сезоне сыграем не меньше сухих матчей и будем много забивать. Соперники в чемпионате у нас серьезнее, чем были на сборах, спорить не стану. Но и сами мы к настоящему моменту гораздо сильнее и сыграннее, чем были в январе-феврале. А именно для молодых игроков, соглашусь, особенно важно, что ты работаешь наравне со всеми, полноценно участвуешь в тренировочном процессе, побеждаешь вместе с командой. К нам вообще отлично относятся и тренеры, и старожилы: помогают советами, делятся опытом...



– ... "пихают" иногда.

– Ну а как без этого (улыбается). Но только по делу, а если нужно – всегда подскажут. Вообще в Кампоаморе, где мы провели полтора месяца, вся молодежь хорошо влилась в коллектив, проблем никаких не возникало. Нас было много, поэтому каждому в отдельности было проще закрепиться, побороть какое-то волнение, присущее новичкам.



– На сборах в одном из матчей вы забили замечательный гол со штрафного, да и в официальных играх за молодежку не раз поражали ворота со "стандартов". Получается, одним классным исполнителем штрафных в команде стало больше?

– Так говорить пока рано, но я работаю над этим компонентом. Что касается гола за основу – думаю, пробить мне тренеры доверили во многом потому, что более опытных атакующих игроков на поле не было. Еще перед матчем распределили "стандарты", и я попал в число исполнителей. Думаю, на руку мне сыграло и то, что бил по ветру. А молодежка... Раз ударил – повезло, два – повезло, три – опять повезло (улыбается).



– Ну нет, три раза – это уже не только везение, но еще и мастерство.

– Не знаю, не знаю (смеется). Вот если со временем получится делать что-то подобное в официальных матчах за основу – тогда, наверное, можно будет так сказать. Хорошо, что тренеры дают нам много упражнений на удары – и во время тренировок, и после, через "живую" стенку и с манекенами. Это помогает совершенствоваться.