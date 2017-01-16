Астемир Гордюшенко: "Буду стараться догнать Маркуса Рэшфорда"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в ходе первого зимнего сбора армейцев в Кампоаморе отметил, что во второй части чемпионата России нужно постараться набирать очки в каждом матче. 19-летний хавбек также добавил, что одна из его целей – догнать Маркуса Рэшфорда.

– Отставание от первого места в чемпионате России серьезное, но не критическое, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Гордюшенко. – Впереди еще много матчей, очные встречи, осечки конкурентов неизбежны. Нужно постараться брать все возможные очки, биться изо всех сил. Ребята поопытнее сами все понимают лучше нас, основная нагрузка ляжет на их плечи. Ну а нам, молодым, нужно в любой момент быть готовыми использовать свой шанс, помочь команде всем, чем сможем, если тренер доверит выйти на поле.

– В гостевом поединке в юношеской Лиге чемпионов с "Манчестер Юнайтед" вам противостоял Маркус Рэшфорд, которого сейчас называют чуть ли не главной восходящей звездой британского футбола. Вот кого надо догонять, не так ли?

– Совершенно верно! Мы, конечно, с ребятами удивились, когда он дебютировал за основу "МЮ", быстро стал забивать. Говорили всем, что играли против него совсем недавно, а он вон уже где (улыбается). А ведь тогда в Манчестере, в Юношеской лиге, он вышел всего лишь на замену, хоть и заметно усилил игру. Мне кажется, именно к этому и нужно стремиться – быстрый, постоянный прогресс и покорение новых высот.



– Стало быть, Рэшфорд для вас – один из главных ориентиров в современном футболе?

– Можно и так сказать. Кстати, наша первая встреча с Маркусом была задолго до матча молодежки. За ДЮСШ ПФК ЦСКА играли с тем же "МЮ" турнир под названием Milk Cup, и, что характерно, тоже не проиграли. Если не ошибаюсь, открыли счет первыми, пропустили два, потом отыгрались. Рэшфорд тогда забил один из голов.



– На каком уровне ждать новой твоей встречи с Маркусом? В Лиге чемпионов? В матчах первых сборных?

– Не отказался бы ни от того, ни от другого. Посмотрим, как сложится футбольная судьба. Чувствую, где-нибудь с ним мы еще точно пересечемся.

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