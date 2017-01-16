Астемир Гордюшенко: "Березуцкий придумал мне шуточное прозвище - Ластик"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в ходе первого зимнего сбора армейцев в Кампоаморе отметил, что команда абсолютно комфортно чувствует себя в Испании. По словам 19-летнего игрока, микроклимат в коллективе положительный. В частности, защитник красно-синих Василий Березуцкий придумал для Гордюшенко шуточное прозвище, созвучное с его именем – Ластик.

– Новички ЦСКА хорошо влились в коллектив, проблем с общением никаких нет, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Гордюшенко. - Нас ведь много здесь молодых, поэтому каждому проще закрепиться, побороть какое-то волнение, присущее новичкам. Всем нам абсолютно комфортно в Кампоаморе.

– Даже в условиях постоянного шуточного прессинга от Василия Березуцкого? Он ведь вам новое прозвище придумал на днях…

– Ластик (смеется). Созвучно с Астик, как меня называют товарищи по команде. Я не обижаюсь. Такое, конечно, только Вася мог выдумать, он тот еще юморист (улыбается). Но я вижу, что это по-доброму, не с целью задеть. На поле, кстати, и Вася, и другие опытные ребята всегда подскажут, помогут советом. Со всеми взаимоотношения складываются хорошо.