"Астана" вслед за "Спартаком" обыграла "Краснодар"

"Астана" в товарищеском матче обыграла "Краснодар". Встреча, прошедшая в Абу-Даби, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Казахстана. В составе победителей дублем отметился Марин Томасов. У "быков" единственный мяч на счету Виктора Классона.

Отметим, что в матче не участвовал нападающий "Краснодара" Федор Смолов, пропустивший обе контрольные игры команды на первом сборе. Его партнер по команде полузащитник Юрий Газинский, приступивший к занятиям в общей группе 23 января, вышел на поле во втором тайме.

Отметим, что 22 января "Астана" обыграла "Спартак" (3:2).

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Астана" - 1:3 (1:3)

Голы: Малый, 8 (0:1). Томасов, 24 (0:2). Классон, 35 (1:2). Томасов, 44 (1:3).

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 46), Гранквист (Янбаев, 46), Рамирес (Шишкин, 46), Стежко (Мартынович, 46), Мамаев (Нестеренко, 46), Каборе (Калинин, 46), Петров (Жоаузинью, 46), Перейра (Ристич, 46), Классон (Вандерсон Масиэл, 46), Жигулев (Газинский, 62), Иван (Воробьев, 46).

Предупреждения: Рамирес, 7. Кляйнхайслер, 32. Мужиков, 90.

26 января. Абу-Даби. Стадион NYU Abu Dhabi.