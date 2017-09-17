Аслан Дудиев: "Руководство "Тосно" сказало, что "Спартак" ничем не лучше нас"

Защитник "Тосно" Аслан Дудиев после матча со "Спартаком" (2:2) рассказал, что он не видел повтор эпизода с удалением Виталия Шахова. По его словам, ленинградцы смогли хорошо настроиться на игру.

– Когда забили первый гол наступила легкая эйфория, – цитирует "Спорт день за днем" Дудиева. – Откуда-то появились силы. При счете 0:2 особо не верилось, что можем сравнять.

– Было ли удаление Виталия Шахова с вашей позиции? Обсуждали это с ним?

– Честно говоря, так устал, что не было даже сил посмотреть повтор.

– Стало ли для вас неожиданным, что Промес остался в запасе?

– Они поменяли половину основного состава. Но те, кто сидят на замене, не хуже. Просто мы хорошо настроились и смогли сыграть достойно.

– Руководство как-то дополнительно настраивало перед игрой? Все-таки Вячеслав Матюшенко был с командой, когда "Тосно" обыгрывал "Спартак" в Кубке России.

– Да нет. Сказали, что можем сделать историю. Попросили показать себя, ведь они ничем не лучше нас. Считаю, сыграли хорошо. Да, были ошибки, но без них никуда.

– Команда в последнее время тренируется в Москве. Насколько это доставляет неудобство или проблем нет?

– Мы этот вопрос решили. С завтрашнего дня переезжаем в Тосно. Будем тренироваться там, вопрос закрыли.