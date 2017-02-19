Аслан Дудиев: "Мордовия" рассчиталась не до конца, должна еще за три месяца"

Полузащитник "Анжи" Аслан Дудиев заявил, что "Мордовия" не до конца рассчиталась с ним, и отметил, что у клуба нет денег, чтобы выплатить все долги сразу. 26-летний полузащитник выступал за саранский клуб с 2014 по 2016 год.

– В "Мордовии" ведь тоже были долги.

– Приходилось тяжело, – сказал Дудиев. – Но там хоть и с задержкой, но зарплату платили.

– С вами рассчитались?

– Не до конца, еще должны за три месяца. Футболистам нынешнего состава недавно заплатили за четыре, а тем, кто играл за "Мордовию" в премьер-лиге, перечислили по 170 тысяч рублей. И все. Обидно из-за такого отношения. Сейчас руководство предложило такой вариант: одну треть заплатим в следующем месяце, вторую – через полгода, третью – через год. Говорят, нет денег отдать все сразу.

Полное интервью Аслана Дудиева