Аслан Дудиев: "Дай бог, чтобы учителя и врачи зарабатывали больше футболистов"

Полузащитник "Анжи" Аслан Дудиев заявил, что фраза губернатора Томской области Сергея Жвачкина о высокой зарплате игроков является "полной дикостью". Футболист отметил, что россияне получали в команде не больше 1,2 миллиона рублей. В составе "Томи" 26-летний полузащитник провел 8 матчей и отдал одну передачу.

– Вернемся к "Томи". Губернатор области, он же президент клуба, сказал: "Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, а наши томские футболисты получили по два миллиона в месяц каждый"…

– Про деньги футболистов – за гранью, полная дикость. Как он может так говорить? Будто футболисты сами просились в "Томь" и выпрашивали такие зарплаты. Зачем тогда выводить клуб в премьер-лигу, если у вас нет возможности содержать его?

– Но со словами о разнице в зарплатах согласны?

– Конечно, это несравнимо. Доктора и учителя должны получать много. Дай бог, чтобы они зарабатывали как футболисты и даже больше. Но разве спортсмены придумывают такие условия?

– Два миллиона в месяц в "Томи" – реальная сумма?

– Что вы… Максимальная зарплата была у иностранцев – около полутора миллионов. У российских – около 1,2 миллиона рублей. За все время в "Томи" Жвачкина не видел ни разу, даже не знаю, как он выглядит. Как доходило дело до зарплаты, то слышали: "Сейчас Жвачкин выйдет из отпуска, сразу разберемся". Ждем до сих пор.

– 23 февраля в календаре обвели красным цветом?

– Дай бог, чтобы слова руководителей были правдой. Мы с ребятами просто хотим получить то, что заработали честным трудом. Ладно бы еще осенью сказали, что можете искать новые команды, и денег не будет, но ведь регулярно обещали расплатиться.

Полное интервью Аслана Дудиева