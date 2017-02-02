21:20 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Асильдаров вновь стал игроком "Анжи"

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Нападающий "Тобола" Шамиль Асильдаров перешел в "Анжи", сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что контракт 33-летнего футболиста рассчитан на один год.

Асильдаров в третий раз в карьере переходит в махачкалинскую команду. Впервые это случилось в 2008 году, когда форвард провел в "Анжи" первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон-2014/15, по итогам которого махачкалинцы вернулись в премьер-лигу.

В общей сложности нападающий сыграл в составе "Анжи" 53 матча и забил 15 голов.

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Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/asil_darov_vernulsja_v_anji020217/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ruslanas

DoG, а ты что, сам блох вылавливал у него в бороде? )))

09:13

DoG

Это же тот мужик с блохами в бороде,я думал,что уже завершил карьеру

22:04 2 февраля

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