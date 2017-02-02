Асильдаров вновь стал игроком "Анжи"

Нападающий "Тобола" Шамиль Асильдаров перешел в "Анжи", сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что контракт 33-летнего футболиста рассчитан на один год.
Асильдаров в третий раз в карьере переходит в махачкалинскую команду. Впервые это случилось в 2008 году, когда форвард провел в "Анжи" первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон-2014/15, по итогам которого махачкалинцы вернулись в премьер-лигу.
В общей сложности нападающий сыграл в составе "Анжи" 53 матча и забил 15 голов.
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Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/asil_darov_vernulsja_v_anji020217/
Ruslanas
DoG, а ты что, сам блох вылавливал у него в бороде? )))
09:13
DoG
Это же тот мужик с блохами в бороде,я думал,что уже завершил карьеру
22:04 2 февраля