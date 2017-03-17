Асильдаров в старте "Анжи" на матч против "Оренбурга"

"Анжи" объявил состав на матч 20-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На данный момент махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, "Оренбург" идет на 13-й строчке. В первом круге команды разошлись нулевой ничьей.

Состав "Анжи" выглядит следующим образом:

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибел, Паршивлюк, Эзатолахи, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Асильдаров, Будковский.

Запасные: Шлеев, Фильцов, Прудников, Долгов, Гасанов, Батов, Хадарцев, Гулиев, Форбс, Кудряшов, Георгиевский, Дудиев.