AS: "Зенит" и "Бетис" согласовали трансфер Хави Гарсии

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия сегодня прилетит в Севилью для подписания контракта с "Бетисом", информирует AS. Согласно источнику, хавбек подпишет 4-летнее соглашение с "огурцами" после прохождения медосмотра. Отмечается, что клубы достигли полной договоренности по трансферу 30-летнего футболиста.

Напомним, что Гарсия перешел в "Зенит" из "Манчестер Сити" в 2014 году. В составе питерцев игрок выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.