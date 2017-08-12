10:27 | Футбол — РФПЛ

AS: "Зенит" и "Бетис" согласовали трансфер Хави Гарсии

2

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия сегодня прилетит в Севилью для подписания контракта с "Бетисом", информирует AS. Согласно источнику, хавбек подпишет 4-летнее соглашение с "огурцами" после прохождения медосмотра. Отмечается, что клубы достигли полной договоренности по трансферу 30-летнего футболиста.

Напомним, что Гарсия перешел в "Зенит" из "Манчестер Сити" в 2014 году. В составе питерцев игрок выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

2
Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

SIZ170

.... Удачи Хави....

10:46

SIZ170

.... для этого и брали Краневиттера....

10:45