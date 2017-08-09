Артур Юсупов: "Желаю Слуцкому удачи, пусть выходит в премьер-лигу"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, права на которого принадлежат "Зениту", в интервью "СЭ" сообщил о том, что по возможности будет следить за выступлением "Халл Сити" в чемпион-лиге. Хавбек пожелал удачи главному тренеру "тигров" Леониду Слуцкому.

– Леонид Слуцкий – ваш сосед по подъезду в Москве. Будете внимательно следить за его английским приключением? - вопрос Юсупову.

– Мы хоть и соседи, но за все годы пересеклись в доме всего раза три-четыре. Перекидывались парой фраз, не более того. К тому же потом я уехал в Питер. Но результатами "Халла" по возможности буду интересоваться. Считаю, Слуцкий – хороший тренер. И хороший человек. Желаю ему удачи, пусть выходит в премьер-лигу.

– Будь такая возможность, бросили бы все ради шанса поиграть в Европе, в той же чемпион-лиге?

– Для начала нужно перезагрузиться с "Ростовом". Думаю только об этом. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью Артура Юсупова