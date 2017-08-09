Артур Юсупов: "Все привыкли, что гранды проигрывают в Ростове"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов в интервью "СЭ" сообщил о том, что в городе по-прежнему ощущается дух Лиги чемпионов. При этом хавбек подчеркнул, что команде потребуется приложить много усилий, чтобы занять место, которое позволить принять участие в самом престижном клубном европейском турнире.

– В Ростове все еще ощущается дух Лиги чемпионов? - вопрос Юсупову.

– Конечно, все привыкли, что гранды тут проигрывают. И хочется продолжить традицию. Но чтобы повторить успех, потребуется очень много усилий и удачи. Надеюсь, Господь будет нам помогать, и "Ростов" сумеет стабильно набирать очки, поднимаясь по турнирной таблице.

– Кучук – жесткий мужик?

– Он и пошутить умеет, но, когда надо, действительно бывает суров. Если не выполнишь установку, можешь попасть под горячую руку. Поэтому все выполняют. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью Артура Юсупова