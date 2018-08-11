19:33 | Футбол — РПЛ

Артур Юсупов: "Ростов" постарается огорчить "Крылья Советов"


Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от предстоящей игры третьего тура Российской премьер-лиги с "Крыльями Советов".

- Именно в Самаре вы стали заниматься футболом. Как это произошло? 

- В детстве мы постоянно играли в футбол во дворе. Хорошее было время – ни телефонов, ни других гаджетов. В итоге в 7 лет я попал в свою первую команду, а в 10 лет мы выиграли ДФЛ и меня позвали в московский "Локомотив"

- Болели в детстве за "Крылья Советов"

- Конечно! Даже ходил на стадион. 

- Сейчас вы относитесь к этой команде? 

- Так как это клуб из моего родного города, поддерживаю их, но в очной встрече постараемся огорчить самарцев. 

- Что можете сказать о нынешних "Крыльях Советов"

- Сейчас там работает хороший тренер. Я играл с ним в "Химках", мне будет приятно с ним встретиться. Андрей Тихонов – прекрасный человек

 "Ростов" - "Крылья Советов": РПЛ, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11843

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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