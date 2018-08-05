Артур Юсупов: "Раньше ЦСКА был намного сильнее"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов после победы в матче 2-го тура чемпионата России над ЦСКА (1:0) заявил, что его команда как минимум не слабее армейцев.

– У армейцев много новых футболистов. Есть разница между тем и этим ЦСКА?

– Разница, как небо и земля. Раньше команда была намного сильнее, Поэтому думаю, что мы получили очки заслуженно и считаю, что "Ростов" как минимум не слабее армейцев. Это никакая не сенсация, а нормальный результат. Поэтому мы спокойно к этому относимся.

- С появлением в составе ЦСКА Ахметова и Эрнандеса насколько стало сложнее, когда армейцы во втором тайме перестроили игру?

- Да плюс-минус таймы были одинаковые. ЦСКА владел преимуществом, но это, опять же, потому что мы рано забили мяч и осторожничали. Поэтому армейцы владели преимуществом и в первом, и во втором тайме. А мы играли по счету и раз победили, значит правильно делали.

- Вы сказали, что чувствуете себя не слабее ЦСКА, но все-таки шесть очков после двух туров ожидаемы для вас?

- Ну, как ожидаемо. Трудно было предположить, что мы наберем шесть очков в двух матчах, но когда мы ехали на игру, то понимали, что не слабее ЦСКА. Да, у них есть Акинфеев, а остальные футболисты у нас посильнее. Поэтому победа абсолютно объективная, а не какая-то сенсация.

– Требования Валерия Карпина понятны? "Ростов" уже играет в свою игру или только вкатывается в сезон?

– Мы многое тренируем и пока не все получается, но мы работаем над этим. Сезон только начался и в дальнейшем мы надеемся, что будем показывать лучшую игру.

– И обыграете всех чемпионов?

– Дай бог. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)