Артур Юсупов покинул "Зенит"

Полузащитник Артур Юсупов и "Зенит" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба. 28-летний хавбек присоединился к сине-бело-голубым в июне 2015 года.

За "Зенит" он провел 55 матчей, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Вместе с петербуржцами Юсупов выиграл Кубок России и дважды – Суперкубок страны.



"Сине-бело-голубые благодарят Артура Юсупова за время, проведенное в Петербурге, и желают удачи в дальнейшей карьере", – отмечается в сообщении.