Артур Юсупов: "Надеюсь, что Черчесов обратит на меня внимание"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, права на которого принадлежат "Зениту", в интервью "СЭ" выразил надежду на то, что получит вызов в сборную России, если будет демонстрировать хорошие результаты. По словам хавбека, главное - играть.
– Ростовская перезагрузка – это ведь и шанс вернуться в сборную? - вопрос Юсупову.
– Желание такое, разумеется, есть. Мысли о сборной помогают усердно работать. Надеюсь, если "Ростов" и я лично будем показывать хорошие результаты, то тренер обратит на меня внимание. Это раньше вызывали только из ЦСКА, "Спартака", "Зенита", а сейчас все иначе. Главное – играть. Панченко даже из первой лиги в прошлом году пригласили. Из "Ростова" была целая бригада. Думаю, это правильный подход.
– Вы уходили в "Зенит" из "Динамо", когда бело-голубых тренировал Станислав Черчесов. И трансфер получился довольно скандальным, о переговорах было объявлено задолго до окончания сезона. На ваши отношения с главным тренером сборной та история не повлияла?
– Не хочу рассуждать на эту тему. Просто стремлюсь к тому, чтобы снова оказаться в национальной команде.
– Последний раз вы были в сборной во время Euro-2016. Причем оказались в заявке в последний момент из-за травмы Игоря Денисова. Не жалеете, что запрыгнули в лодку, которая в итоге утонула?
– Плохой опыт – тоже опыт. На поле я во Франции не выходил. Но даже просто побывать на таком турнире престижно. А главное, полезно. (Филипп ПАПЕНКОВ)
- Ростов
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Игорь Денисов
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Артур Юсупов (футбол)
- Кирилл Панченко
Солёный
Учитывая, что осетина рамсы с половиной футболеров, то вполне может и быть в заявке на ЧМ...
14:19
О.М.С.Б.О.Н.
Причин потопления у лодки конечно много, но не последнюю роль сыграл и запрыгнувший в неё в последний момент турист- хламарь. У "рулевого" небыло шансов спасти доверенное ему средство передвижения по водной глади даже за счёт резерва, выбирать было не из кого. Ну не хламаря же в самом деле на поле выпускать. Вот насчёт опыта, сомневаюсь. Какой опыт можно получить не выходчя на поле, находясь в тонущей лодке. Только опыт сбегания с тонущего плавсредства опережая крыс.
13:45
О.М.С.Б.О.Н.
Чё та хламаря пиарить начали по чёрному. Интервью раздаёт налево, направо. Звезда,блин на подкошеных ножках, постоянно проигрывающий позицию, и хватающий соперников за футболки на спине. Конечно, в сборной как раз такого и нехватало. Наверняка бздюнит хочет избавиться и вкладывает деньги в раскрутку этого "князюшки".
13:35