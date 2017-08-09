Артур Юсупов: "Надеюсь, что Черчесов обратит на меня внимание"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, права на которого принадлежат "Зениту", в интервью "СЭ" выразил надежду на то, что получит вызов в сборную России, если будет демонстрировать хорошие результаты. По словам хавбека, главное - играть.

– Ростовская перезагрузка – это ведь и шанс вернуться в сборную? - вопрос Юсупову.

– Желание такое, разумеется, есть. Мысли о сборной помогают усердно работать. Надеюсь, если "Ростов" и я лично будем показывать хорошие результаты, то тренер обратит на меня внимание. Это раньше вызывали только из ЦСКА, "Спартака", "Зенита", а сейчас все иначе. Главное – играть. Панченко даже из первой лиги в прошлом году пригласили. Из "Ростова" была целая бригада. Думаю, это правильный подход.

– Вы уходили в "Зенит" из "Динамо", когда бело-голубых тренировал Станислав Черчесов. И трансфер получился довольно скандальным, о переговорах было объявлено задолго до окончания сезона. На ваши отношения с главным тренером сборной та история не повлияла?

– Не хочу рассуждать на эту тему. Просто стремлюсь к тому, чтобы снова оказаться в национальной команде.

– Последний раз вы были в сборной во время Euro-2016. Причем оказались в заявке в последний момент из-за травмы Игоря Денисова. Не жалеете, что запрыгнули в лодку, которая в итоге утонула?

– Плохой опыт – тоже опыт. На поле я во Франции не выходил. Но даже просто побывать на таком турнире престижно. А главное, полезно. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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