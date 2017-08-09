Артур Юсупов: "Меня успели подзабыть, пока играл в Питере"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, права на которого принадлежат "Зениту", в интервью "СЭ" выразил надежду на то, что аренда пойдет на пользу его карьере. По словам хавбека, переход в клуб из Ростова-на-Дону стал для него глотком свежего воздуха.

– Довольны собой по первым турам? - вопрос Юсупову.

– До идеала далеко. Играю пока не на сто процентов возможностей, но надеюсь прибавлять. Тогда обо мне вспомнят. А то, пока играл в Питере, успели подзабыть. Кто-то и вовсе списал со счетов. Аренда в "Ростов" для меня – словно глоток свежего воздуха. Перезагрузка. Поэтому стараюсь проявить себя по максимуму.

– Как возник вариант с арендой?

– Я просил отпустить меня еще зимой, но Луческу был категорически против. А сейчас "Зенит" вообще не стал удерживать, за что я клубу очень благодарен. Потому что после еще одного неудачного сезона было бы крайне сложно что-то изменить.

– То есть инициатива шла от вас?

– Исключительно. Еще перед отпуском попросил агентов подыскивать варианты.

– Какое мнение было у Манчини?

– Когда клубы уже обо всем договорились, оставалось получить его согласие. Без этого не мог присоединиться к "Ростову". Манчини дал добро, и на следующий день я улетел на сбор в Австрию. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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