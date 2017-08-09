Артур Юсупов: "Луческу говорил, что рассчитывает на меня, а я оказывался в капитальном запасе"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, права на которого принадлежат "Зениту", в интервью "СЭ" сообщил о том, что решение о смене клуба принял еще в прошлом году. По словам хавбека, ему было сложно понять причины, из-за которых бывший главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу не хочет его отпустить.

– Трудно было его понять, - сказал Юсупов. - В интервью на всю страну несколько раз говорил, что рассчитывает на меня, что я в основной обойме. Но при этом я тут же оказывался в капитальном запасе. И не понимал, зачем вообще нужен. Правда, по весне провел немало матчей. Если сравнивать со своими конкурентами по позиции, то чуть ли не больше всех. Но все равно уже твердо решил, что нужно сменить обстановку.

– То есть дело не в Луческу лично?

– Нет! Я в принципе чувствовал себя в Питере не очень комфортно. Причем даже после первого удачного сезона. Пока я так и не стал в Питере своим. Играть в такой атмосфере намного сложнее.

– Может, статус клуба-гранда слишком давил?

– В "Динамо" конкуренция была как минимум не ниже, но все ведь было нормально... Посмотрим, может, когда-нибудь Петербург станет для меня любимым городом. Но сейчас я по-настоящему счастлив, что уехал в солнечный Ростов. И что сейчас все зависит только от меня. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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