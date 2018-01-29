21:38 | Футбол — РФПЛ

Артур Юсупов: "Большая честь работать под руководством Карпина"


Полузащитник Артур Юсупов, выступающий за "Ростов" на правах аренды, сказал, что ему знакомы требования нового главного тренера команды Валерия Карпина. Хавбек, права на которого принадлежат "Зениту"​, 29 января прибыл в расположение дончан на сборе в Белеке.

– Мы уже успели поговорить с Валерием Георгиевичем, – цитирует официальный сайт "Ростова" Юсупова. – Знаю его требования и для меня большая честь работать под руководством такого тренера. Рад, что присоединился к команде и в очередной раз убедился, что "Ростов" – это большая семья. Ребята были рады видеть меня, а я не скрывал эмоций от того, что теперь вместе с ними.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Я чувствовал, что вы рядом со мной каждый день! Надеюсь, что скоро увидимся на стадионе.

Напомним, Юсупов травмировал связки колена на одной из тренировок в октябре, а в середине того же месяца ему сделали операцию. 19 января хавбек сказал, что чувствует себя "почти готовым".

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11489

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