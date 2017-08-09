Артур Юсупов: "Без лимита за "Зенит" играли бы 11 аргентинцев, а за "Спартак" – 11 бразильцев"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, права на которого принадлежат "Зениту", в интервью "СЭ" выразил мнение, что лимит на легионеров полезен для российского футбола. По его словам, при отсутствии ограничений за сине-бело-голубых выступали бы 11 аргентинцев, а стартовый состав "Спартака" состоял бы из бразильцев.

– Еще одно клеймо, которое часто встречается в интернете: "Юсупов – дитя лимита". Мол, получил хороший контракт и расслабился, - вопрос Юсупову.

– В "Динамо" стабильно играли семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в "Зените"... Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.

– Российскому футболу нужен лимит?

– Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за "Зенит" играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за "Спартак" – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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