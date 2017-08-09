Артур Юсупов: "Без лимита за "Зенит" играли бы 11 аргентинцев, а за "Спартак" – 11 бразильцев"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, права на которого принадлежат "Зениту", в интервью "СЭ" выразил мнение, что лимит на легионеров полезен для российского футбола. По его словам, при отсутствии ограничений за сине-бело-голубых выступали бы 11 аргентинцев, а стартовый состав "Спартака" состоял бы из бразильцев.
– Еще одно клеймо, которое часто встречается в интернете: "Юсупов – дитя лимита". Мол, получил хороший контракт и расслабился, - вопрос Юсупову.
– В "Динамо" стабильно играли семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в "Зените"... Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.
– Российскому футболу нужен лимит?
– Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за "Зенит" играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за "Спартак" – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего. (Филипп ПАПЕНКОВ)
ЗЗ+
Кокорин. Пока он балду пинал, над ним и издевались. При этом в составе он был всегда. Сейчас играет хорошо, и выходит стабильно в старте. А Зе Луиш вообще-то в Спартаке на безальтернативной основе - кого из россиян на его место ставить? Я же и говорю - пусть уходят в мелкие клубы и доказывают всё там. Если у них есть класс, их заметят и вернут. Только уже за деньги.
13:43
ЗЗ+
Ну вон Кузяев - воспитанник Зенита, ушел в Терек (те самые "не Зенит и не Спартак"), доказал там свой уровень, его купил обратно Зенит и теперь он выходит в старте при сидящих на лавке Хави Гарсия, Эрнани, Жулиану, Маурисиу, купленных за весьма нехилые деньги. Аналогично "одиозный" Дзюба. Воспитанник Спартака - сидел в СМ на лавке, мыкался по арендам. Но в последней аренде в Ростове доказал всем свой уровень, был поставлен в основу Спартака, если бы не конфликт по поводу контракта остался бы там, но перешел в Зенит и играл 2 сезона там. Пока не был вытеснен из состава Кокориным. Конкуренция. Можно еще много кого вспомнить. Зобнин, который сейчас считается чуть ли не второй звездой Спартака после Промеса, и который играл в старте всегда при наличии Попова, Ромулу, Джано, Мельгарехо...
13:41
AZ
ЗЗ+---Какая "чистая конкуренция"? Пришел в Рубин тренер непонятно кто, набрал всякого шлака и попробуй теперь его распихай. Над Кокориным издевались, дескать, забивает мало, при этом прыгун в высоту Зе Луиш считается типа крутым форвардом. Сколько шансов давали, например, Жемалетдинову и сколько чудику Траоре? А недоразумения Шкулетич или Хенти чем лучше наших, кроме того, что за них деньги плачены? А всякие там Грозавы и Педро Кены? Агенты впаривают нашим типа тренерам всякий шлак. Тренеры, даже уже поняв, кого купили вынуждены ставить этот шлак в состав, чтобы как-то оправдать покупку. Если на лавке сгниет хоть десяток своих воспитанников, с тренера не спросят, а вот какой-нибудь Рубен Рочина должен играть, за него же 10 лямов плачено. Вот и вся "конкуренция".
13:32
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
А в 11:30 СТАТЬЯ С ТАКИМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ ДЛЯ КОГО НАКЛАВАТЮЧЕНА БЫЛА ???????????????????????????????????????
13:00
ЗЗ+
А так получается - да, я хуже аргентинцев и бразильцев, но я хочу играть в Зените/Спартаке. Ну так попробуй такое же в Барселоне заявить или Реале заявить. А то че они тоже Месси с Роналдами покупают, а не Юсупова.
12:42
Gogy
Без лимита корявый Юсупов играл бы в футбол на приставке...
12:41
ЗЗ+
А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего.// Почему интересно? Если россияне (по мнению того же Юсупова) слабее бразильцев и аргентинцев (причем не самых главных звезд), пусть и играют в командах поскромнее. И доказывают в очных битвах с аргентино-бразилами - кто сильнее. Докажут - перейдут в лучшие клубы. Чистая конкуренция и ничего больше.
12:41