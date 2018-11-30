Артур Сагитов: "Мандраж пропал после выхода на поле"

Нападающий "Рубина" Артур Сагитов поделился эмоциями от дебюта в составе казанской команды в матче 16-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1). 18-летний российский нападающий признался, что мандраж пропал, когда футболист появился на поле.

– Признаюсь, что у меня был небольшой мандраж перед игрой за "Рубин", но когда вышел на поле он пропал.

– Курбан Бердыев говорит, что ты на тренировках себя очень хорошо показываешь. Чувствуешь, в чем именно ты прибавил?

– Со стороны виднее, я не могу себя оценивать. Слушаю тренера, делаю выводы, анализ и, наверно, прибавляю.

– Команда как-нибудь поздравила с дебютом?

– Да, каждый подошел и поздравил, стало приятно, огромное им спасибо за это.

"Рубин" набрал 22 очка и расположился на 8-м месте в турнирной таблице. "Динамо" с 17 баллами занимает 12 строчку.