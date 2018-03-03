Артур Нигматуллин: "Все в "Амкаре" были удивлены уходом Гаджиева"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин после матча 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что бывший главный тренер Гаджи Гаджиев заходил в раздевалку пермяков после игры. Голкипер также добавил, что его команда была удивлена увольнением специалиста.

– Вас удивило решение Гаджи Гаджиева уйти?

– Решение было действительно неожиданным. Мы привыкли к его требованиям, если честно, все в команде были удивлены. Но это его решение, мы поблагодарили его за работу, сейчас двигаемся дальше, – заявил Гаджиев.

– Гаджиев заходил после игры?

– Да, зашел. Можно сказать, что он на игре с нами присутствовал. Мы старались положительным результатом его проводить. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, что Гаджиев объявил о уходе из "Амкара" после поражения в 1/4 финала Кубка России от "Авангарда". Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Евсеев.