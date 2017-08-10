Артур Нигматуллин: "В 16 лет должен был подписать контракт с "Порту"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин назвал ошибкой решение не переходить в "Порту" в 2007 году. Голкипер отметил, что был бы рад переходу в пермский клуб нападающего Антона Заболотного, с которым он знаком по интернату ЦСКА.

- Я уже должен был подписать контракт с "Порту", но неправильно приоритеты расставил в своей жизни в то время, тогда мне было 16 лет. Я признаю ошибку, - цитирует официальный сайт "Амкара" Нигматуллина. - В принципе это был бы для меня очень хороший толчок вперед. Но вернулся в ЦСКА, тоже получил опыт хороший. Но думаю, что все-таки в "Порту" я бы, наверное, мог очень прилично прогрессировать. Европа есть Европа.

- Как так получилось, что в сезоне-2011/12 вы успели поиграть в аренде сразу в трех командах ФНЛ?

– Это связано с тем, что я всегда искал игровую практику. Если ситуация складывалась каким-то образом против меня, я понимал, что только какой-то случай позволит мне встать в ворота. Поэтому я искал себя в ФНЛ. Как в Англии, тебя отдают туда, где ты будешь играть полноценно и чувствовать ответственность. Начинал я в "Мордовии", потом в "Урале" провел несколько игр, но так получилось, что я ушел в "Химки" – это было решение ЦСКА, которому я принадлежал. И вот в "Химках" мне уже впервые стали доверять как полноценному "первому номеру".

- 17 "сухих" матчей и 0,7 пропущенных голов за игру в среднем в прошлом сезоне ФНЛ. Чьей заслуги в этом больше: партнеров по обороне "Тосно" или вашей?

- Если бы я один на поле вышел, а против тебя 11 человек, то, наверное, они бы накидали мне целый мешок. В "Тосно" была отличная команда, мы шли в лидерах. Много моментов у моих ворот не возникало, но в каждой игре было 2-3 момента, с которыми надо было справиться. Это заслуга всей команды, мы очень хорошо играли в обороне.

- Будет ли особенным для вас матч против "Тосно"?

- Думаю, да. Эти ребята за полтора года стали моими близкими друзьями. Всегда против друзей играть как-то особенно. Когда переходишь в новый клуб, всегда первая игра с бывшим клубом для тебя эмоциональная.

- С кем из "Тосно" больше всего сдружились?

– С Антоном Заболотным с 12 лет вместе, с интерната ЦСКА, потом были вместе в юношеской сборной, в дубле, в молодежной сборной, потом в "Урал" вместе перешли, в "Тосно" полтора года вместе провели. Как будто не расставались с юношеской команды. Больше всего с ним общаюсь, с Дугаличем, с Буйволовым, с Кашчеланом. С Заболотным я в постоянном контакте.

- Он в "Амкар" не собирается?

– Было бы неплохо (улыбается).