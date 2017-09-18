Артур Нигматуллин: "Против Эдера тяжело играть"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил игру форварда соперников Эдера. Также голкипер подчеркнул, что железнодорожникам было трудно создавать моменты у его ворот.

– Показалось, что "Локомотив" не создал явных моментов, хотя давление было постоянное. Согласны с этим?

– Мы играем от обороны, поэтому сопернику тяжело создать много моментов. Но несколько возможностей для взятия ворот у него было: пару эпизодов в первом тайме и дальние удары.

– Вы бы какой момент отметили как самый опасный?

– В первом тайме, не помню, кто бил. Милькович покатился, в колено попал. Хороший момент был. А так навалы, атаки, подачи – это всегда есть. Тем более Фернандеш хорошо исполняет это все.

– У "Локомотива" первый матч в основе сыграл Эдер. Что о нем скажете?

– Хороший, силовой нападающий, который ведет борьбу. Тяжело с ним играть. У нас тоже ребята немаленькие, поэтому проще было. С ним Секу хорошо играл: выпрыгивал, толкался, боролся. Думаю, он адаптируется к чемпионату. Удачи ему.

– В Черкизове в этом сезоне побеждало "Тосно", ваш предыдущий клуб, и теперь вы выиграли. Какая-то закономерность?

– Ну да. В Туле тоже "Тосно" победило, здесь с "Локомотивом" то же самое. Думаю, это просто стечение обстоятельств. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Амкар" - "Локомотив"