Артур Нигматуллин покинул "Тосно"

Вратарь Артур Нигматуллин официально покинул "Тосно", сообщается на официальном сайте клуба. 26-летний игрок присоединился к команде в январе 2016 года. В минувшем сезоне голкипер провел 39 матчей за "Тосно", который занял второе место в ФНЛ и впервые в истории вышел в премьер-лигу, и пропустил 29 мячей.

– ФК "Тосно" благодарит Артура за время, проведенное в команде и желает успехов в дальнейшей карьере! – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что "Анжи" готов сделать Нигматуллину предложение.