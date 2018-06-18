Артур Нигматуллин - о переходе в "Арсенал": "Это шаг вперед"

Новый вратарь "Арсенала" Артур Нигматуллин признался, что был рад перейти в тульскую команду. 27-летний голкипер перешел в "Арсенал" из "Амкара" 16 июня.

- "Арсенал" сделал мне предложение первым, и я с радостью откликнулся на него, - приводит слова Нигматуллина официальный сайт клуба. - Переход в тульскую команду - это шаг вперед. Тула – футбольный город, где болельщики в каждом матче горячо болеют за своих. Несколько раз доводилось здесь играть и каждый раз ощущал на себе давление трибун.

Он также добавил, что хочет прогрессировать в составе новой команды.

- Хочу прогрессировать и быть полезным коллективу. Мы должны приложить все усилия, чтобы радовать наших болельщики и подняться в турнирной таблице еще выше, чем это было в прошлом сезоне, - сказал Нигматуллин.

В минувшем сезоне Нигматуллин пропустил 29 мячей в 33 встречах, выступая за "Амкар".

Таблица переходов РФПЛ //

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