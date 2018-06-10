Артур Нигматуллин - лучший игрок Пермского края в сезоне-2017/18

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин назван лучшим футболистом Пермского края, сообщает официальный сайт клуба. В голосовании участвовали 83 специалиста, среди которых – действующие футболисты и тренеры, ветераны пермского футбола, судьи, представители фан-движения и спортивные журналисты региона.

32 эксперта поставили Нигматуллина на первое место, 14 - на второе, 15 - на третье, всего голкипер набрал 139 баллов. В сезоне-2017/18 он провел в общей сложности 33 матча, из которых 15 отыграл на ноль.

Вторым в голосовании стал Петар Занев (123 очка), третьим - Павел Комолов (71), четвертым - Януш Гол (53), пятым - Дмитрий Белоруков (28).