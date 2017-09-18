Артур Нигматуллин: "Когда смотришь в таблицу – становится тяжело"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что в команде хорошая атмосфера, несмотря на сложную ситуацию.

– Наверняка тяжело было, поведя в счете на второй минуте, весь матч выдерживать давление железнодорожников?

– Конечно, против "Локомотива" не просто играть. В первой тайм мы действовали еще неплохо, а во втором чуть подсели. Но самое главное, что выдержали до конца, выполнили установку тренера и выиграли.

– У вашей команды немного обновилась линия обороны, пришел Белоруков. Как взаимопонимание, и вообще как играется со схемой с тремя центральными?

– Мы играем с этой схемой с начала сезона, как я пришел. А Белоруков для "Амкара" легендарный футболист. С таким опытом, он добавляет команде больше уверенности.

– Какая была установка на игру и как собирались добывать победу?

– Выиграть очень тяжело. Все хотят заработать очки. Тем более, когда ты на последнем месте, психологически это довлеет. Атмосфера в команде хорошая, но все равно когда смотришь в таблицу – становится тяжело. Но в любом случае надо выходить, отдавать все силы, играть с пламенем в груди, другого варианта нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"