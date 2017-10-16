Артур Нигматуллин: "Гаджиев подскажет, как играть против "Спартака"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин после матча 13-го тура чемпионата России против "Тосно" (0:0) сравнил игру команды Дмитрия Парфенова с футболом в исполнении "Рубина". Также голкипер отметил, что главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев подскажет своим подопечным, как действовать в матче следующего тура против "Спартака".

– "Тосно" и "Рубин" играют в схожей манере, используя длинные передачи, – сказал в эфире программы "8-16" Нигматуллин. – Но в целом, мне сложно сравнивать эти команды. Как я говорил ранее, сейчас каждый матч дается тяжело, все научились обороняться и атаковать. Приходится непросто.

Матч со "Спартаком"? Игра покажет, как будет действовать "Амкар". Разберем встречу с "Тосно", после чего тренер подскажет, как действовать с красно-белыми.

Трансляция матча "Амкар" – "Тосно" //

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