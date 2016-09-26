Артур Григорьянц: "Затягивать с "делом Гершковича" КДК не будет"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет затягивать с рассмотрением "дела Гершковича". Напомним, что главе Объединения отечественных тренеров Михаилу Гершковичу за умышленное предоставление недостоверной информации, а также подделку документов грозит отлучение от футбола сроком не менее шести месяцев. Изначально комитет должен был рассмотреть дело 23 сентября, но из-за состояния здоровья специалиста оно было отложено.

– Затягивать с этим делом не будем. Думаю, к завтрашнему дню определимся с датой заседания, – сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)