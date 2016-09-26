Артур Григорьянц: "Затягивать с "делом Гершковича" КДК не будет"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет затягивать с рассмотрением "дела Гершковича". Напомним, что главе Объединения отечественных тренеров Михаилу Гершковичу за умышленное предоставление недостоверной информации, а также подделку документов грозит отлучение от футбола сроком не менее шести месяцев. Изначально комитет должен был рассмотреть дело 23 сентября, но из-за состояния здоровья специалиста оно было отложено.
– Затягивать с этим делом не будем. Думаю, к завтрашнему дню определимся с датой заседания, – сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)
Cantona~~
Болван этот председатель клоунов, завтра они только с датой заседания определятся. Что вокруг Лёнька-гинерца пляшут своим тухлым кружком, то Гершковича этого нелепого будут спасать три года.
17:18 26 сентября
defender_8
Для начала нужно было бы провести торжественное заседание по-поводу неожиданной отставки Лукина, а уж потом работать с этими людьми, которые так безуспешно тормозят развитие нашего футбола. Воображаю, как глава комитета с таким леденящим кровь названием (Контролно-Дисциплинарный) будет задавать точные вопросы и безжалостно приводить доказательства. Бедному Гершковичу пора слечь в провинциальную больничку и затаиться там до рассмотрения "дела Слуцкого".
17:16 26 сентября
Пиитерец
А чё там затягивать: собрали тройку, и 10 лет без права переписки с Газзаевым.
15:49 26 сентября
shpasic
а дело Слуцкого уже разобрали?
13:19 26 сентября