Артур Григорьянц: "Павлюченко получил прямую красную. Он приглашен на КДК"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что нападающий "Урала" Роман Павлюченко получил прямую красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2). Форвард и главный судья встречи Алексей Еськов приглашены на заседание комитета, которое состоится 25 апреля в 12.00.
– Судья показал Павлюченко прямую красную карточку, – отметил Григорьянц. – Данный эпизод будет включен в повестку дня на заседании комитета. Обязательно пригласим Павлюченко и Еськова. Заседание состоится во вторник в 12.00. (Сергей АСТАХОВ)
StBand
Мяс@руб, хотелка твоя заболит и отвалится...
19:41
Byram
Ну и Глушакова позовут. Матча три дадут дисквала!
19:36
lvc47_ck
marksan lvc47_ck____ Нельзя-с! Ученик главного по фамилии Будогосский! 19:13 ___________ Кто такой Будогосский ?
19:15
marksan
lvc47_ck____ Нельзя-с! Ученик главного по фамилии Будогосский!
19:13
marksan
shpasic____ Шутить изволитесь?
19:12
lvc47_ck
Павлуху понять и простить))) Есьховщину на исправительные работы))))))))))
19:11
marksan
DENsid____ Если в чём-то не уверен, оставь Клаву в покое...
19:10
marksan
Очередное бла-бла от людей околофутбольных!
19:09
Мяс@руб
Я за то, что бы КДК отменил все красные карточки, показанные судьёй игрокам УРАЛА, и уверен, таких как я ОЧЕНЬ МНОГО... Хек-трик судьи отменить, победу Зениту оставить! СЭ, поставь на голосование!!!!
19:06
DENsid
Дурак Рома, хотя играл сегодня очень хорошо ! Счёт 0:0, игра у Зенита не идёт, Урал хорошо играет, а он своим поступком оставляет команду вдевятером. Я вот совершенно не уверен, что Зенит бы забил десятку уральцев.
19:05
shpasic
если бы Павлюченко не получил красную, ему бы всё равно пришлось лететь в Москву на матч против Спартака.
19:00
баламошка
Что за дебилизм... Это ещё Павлюченко из-за продажного судейки придётся в Москву летать, чтоб его ещё раз в коридоре послать? Зачем присутствие? Хотят погрозить пальчиком и отнять партбилет?
18:56
alex-ls
Еськову надо охрану дать. Рома же его прибьет
18:56