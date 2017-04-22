Артур Григорьянц: "Павлюченко получил прямую красную. Он приглашен на КДК"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что нападающий "Урала" Роман Павлюченко получил прямую красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2). Форвард и главный судья встречи Алексей Еськов приглашены на заседание комитета, которое состоится 25 апреля в 12.00.

– Судья показал Павлюченко прямую красную карточку, – отметил Григорьянц. – Данный эпизод будет включен в повестку дня на заседании комитета. Обязательно пригласим Павлюченко и Еськова. Заседание состоится во вторник в 12.00. (Сергей АСТАХОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" - "Урал"