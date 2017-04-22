18:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артур Григорьянц: "Павлюченко получил прямую красную. Он приглашен на КДК"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что нападающий "Урала" Роман Павлюченко получил прямую красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2). Форвард и главный судья встречи Алексей Еськов приглашены на заседание комитета, которое состоится 25 апреля в 12.00.

– Судья показал Павлюченко прямую красную карточку, – отметил Григорьянц. – Данный эпизод будет включен в повестку дня на заседании комитета. Обязательно пригласим Павлюченко и Еськова. Заседание состоится во вторник в 12.00. (Сергей АСТАХОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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StBand

Мяс@руб, хотелка твоя заболит и отвалится...

19:41

Byram

Ну и Глушакова позовут. Матча три дадут дисквала!

19:36

lvc47_ck

marksan lvc47_ck____ Нельзя-с! Ученик главного по фамилии Будогосский! 19:13 ___________ Кто такой Будогосский ?

19:15

marksan

lvc47_ck____ Нельзя-с! Ученик главного по фамилии Будогосский!

19:13

marksan

shpasic____ Шутить изволитесь?

19:12

lvc47_ck

Павлуху понять и простить))) Есьховщину на исправительные работы))))))))))

19:11

marksan

DENsid____ Если в чём-то не уверен, оставь Клаву в покое...

19:10

marksan

Очередное бла-бла от людей околофутбольных!

19:09

Мяс@руб

Я за то, что бы КДК отменил все красные карточки, показанные судьёй игрокам УРАЛА, и уверен, таких как я ОЧЕНЬ МНОГО... Хек-трик судьи отменить, победу Зениту оставить! СЭ, поставь на голосование!!!!

19:06

DENsid

Дурак Рома, хотя играл сегодня очень хорошо ! Счёт 0:0, игра у Зенита не идёт, Урал хорошо играет, а он своим поступком оставляет команду вдевятером. Я вот совершенно не уверен, что Зенит бы забил десятку уральцев.

19:05

shpasic

если бы Павлюченко не получил красную, ему бы всё равно пришлось лететь в Москву на матч против Спартака.

19:00

баламошка

Что за дебилизм... Это ещё Павлюченко из-за продажного судейки придётся в Москву летать, чтоб его ещё раз в коридоре послать? Зачем присутствие? Хотят погрозить пальчиком и отнять партбилет?

18:56

alex-ls

Еськову надо охрану дать. Рома же его прибьет

18:56