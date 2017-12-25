16:28 | Футбол — РФПЛ

Артур Григорьянц - об исполкоме РФС: "Ничего судьбоносного не ожидаю"


Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сказал, что не ждет от заседания исполкома организации ничего судьбоносного. Ранее появилась информация, что во время заседания может быть объявлено об уходе вице-премьера РФ Виталия Мутко с поста главы союза.

- Нет, ничего судьбоносного не ожидаю, - сказал Григорьянц. - Все будет замечательно. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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