Артур Григорьянц: "ЦСКА может прислать объяснительную записку от Вернблума"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что если полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум не сможет присутствовать на заседании комитета, то клуб должен прислать объяснительную записку от футболиста. Напомним, что хавбек нанес удар локтем в лицо защитнику "Рубина" Серхио Санчесу в матче 15-го тура чемпионата России, но судья встречи Александр Егоров не наказал шведа.

– "Краснодар" прислал письмо в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с участием Хави Гарсии и Юрия Газинского, – сказал Григорьянц. – КДК возбудил дело, мы вызвали представителей "Зенита" и футболиста, главного судью Алексея Николаева. Также направили запрос в Контрольно-квалификационную комиссию для дачи заключения по данному эпизоду.

– Как быть с рассмотрением "дела Вернблума"? ЦСКА в день заседания проводит матч чемпионата.

– Если футболист не сможет присутствовать, то клуб может прислать объяснительную записку от Вернблума.

– Получается, швед может получить наказание и не сыграть в среду?

– Все виды наказания и порядок исполнения наказания определяет КДК. (Сергей АСТАХОВ)