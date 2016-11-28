Артур Григорьянц: "ЦСКА может прислать объяснительную записку от Вернблума"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что если полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум не сможет присутствовать на заседании комитета, то клуб должен прислать объяснительную записку от футболиста. Напомним, что хавбек нанес удар локтем в лицо защитнику "Рубина" Серхио Санчесу в матче 15-го тура чемпионата России, но судья встречи Александр Егоров не наказал шведа.
– "Краснодар" прислал письмо в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с участием Хави Гарсии и Юрия Газинского, – сказал Григорьянц. – КДК возбудил дело, мы вызвали представителей "Зенита" и футболиста, главного судью Алексея Николаева. Также направили запрос в Контрольно-квалификационную комиссию для дачи заключения по данному эпизоду.
– Как быть с рассмотрением "дела Вернблума"? ЦСКА в день заседания проводит матч чемпионата.
– Если футболист не сможет присутствовать, то клуб может прислать объяснительную записку от Вернблума.
– Получается, швед может получить наказание и не сыграть в среду?
– Все виды наказания и порядок исполнения наказания определяет КДК. (Сергей АСТАХОВ)
NF
Будто в школе дело происходит...
19:23
serenky25
"Если футболист не сможет присутствовать, то клуб может прислать объяснительную записку от Вернблума". Ага, на шведском языке. А переводить будут через гугл переводчик. А так как ничего не понятно направят материалы в КФК.
18:14
Осакаровка
КДК в своем реперртуаре. Они оказывается так заняты, что заседание могут провести только после ЧМ в октябре 1018 года. Работа есть работа. Простим г-на Григорьянца. Он ведь ночами не спит, и не отдыхал уже лет 15.
17:49
Русский
Главе КДК РФС Артуру Григорьянцу игрока ЦСКА Понтуса Вернблума объяснительная. В матче ЦСКА - Рубин защитник соперника Серхио Санчес коварно подкрался ко мне сзади и со всего маху ударил своим лицом по моему локтю, видимо, с целью нанести мне травму.________ Вердикт КДК РФС: Серхио Санчеса дисквалифицировать за грубую игру в отношении Вернблума на 10 матчей!
17:46
карельский свинопас
merniloskut лучше сходи к Великому Гудвину....может немного мозгов тебе подарит...
17:44
merniloskut
Заседание нужно перенести на более ранний срок и дисквальнуть грубиянов по апрель месяц будущего года!
17:41