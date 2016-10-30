14:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артур Григорьянц: "Было бы неправильно увеличивать штрафы за пиротехнику по ходу сезона"

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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц считает, что неправильно по ходу сезона увеличивать штрафы за использование болельщиками пиротехники. Поводом для разговора стал матч 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА (3:1), где болельщики активно использовали пиротехнику.

– Сезон уже идет, и определенные санкции уже применялись, – цитирует ТАСС Григорьянца. – С моей точки зрения, в данном случае вносить изменения в течение сезона было бы не совсем правильно. При этом нужно учитывать, что у нас действует прогрессивная система штрафов. Безусловно, санкции нужно ужесточать, чтобы пресекать данные действия.

 

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