Артемий Троицкий: "Людям урезают нищенские пенсии, а хмыри Кокорин и Мамаев получают миллионы евро"

Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий высказал мнение, что история, произошедшая с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, абсолютно аморальна. По его словам, в стране нищенские пенсии, а эти футболисты получают неверотяные деньги.

Напомним, ранее Кокорин и Мамаев по решению суда на два месяца были заключены под стражу. Их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Мне совершенно не жалко Кокорина и Мамаева. Пусть себе сидят там – может, читать научатся в тюрьме. Меня в этой истории волнует более глобальный смысл, – сказал Троицкий в ролике на канале ARU TV в YouTube. – Я прочел, что зарплата у Кокорина составляет 3,5 миллиона евро в год, а у Мамаева – 2,4 миллиона евро. Мы знаем, что есть такие футболисты, как Роналду и Месси, которые получают 20-30-40-50 миллионов евро в год. Ну и пусть получают. Они, наверное, выдающиеся футболисты, а главное – это то, что они играют в богатых, благополучных странах. Пусть они в Англии, Испании, Италии с жиру бесятся и платят своим игрокам такие деньги.



Но в России же другая ситуация. За 3,5 миллиона евро плюс 2,3 миллиона евро могли бы сколько построить или отремонтировать дорог, отремонтировать больницы, школы и прочее. А пенсии? Людям урезают и без того нищенские пенсии, а эти хмыри получают миллионы евро в год. Я считаю, что это просто абсурд и преступление. На мой взгляд, эта история абсолютно аморальная. Не только в том смысле, что аморальным образом себя повели эти пьяные придурки. Просто вся эта система абсолютно аморальна.