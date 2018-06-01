Артем Тимофеев: "Сделаю все возможное, чтобы помочь "Спартаку" завоевать новые трофеи"

Полузащитник Артем Тимофеев прокомментировал продление контракта со "Спартаком". Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2022 года.



- Счастлив, что подписал этот контракт со "Спартаком", - приводит клубная пресс-служба слова Тимофеева. - В свою очередь обещаю: сделаю все возможное, чтобы помочь команде завоевать новые трофеи. Сейчас набираюсь сил - путешествую, но уже совсем скоро буду приступать к тренировкам и готовиться к сборам.



Тимофеев дебютировал в основном составе "Спартака" в августе 2013 года. Всего за главную команду красно-белых он провел 17 матчей.