Артем Тимофеев: "Сделаю все возможное, чтобы помочь "Спартаку" завоевать новые трофеи"

Полузащитник Артем Тимофеев прокомментировал продление контракта со "Спартаком". Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2022 года.
- Счастлив, что подписал этот контракт со "Спартаком", - приводит клубная пресс-служба слова Тимофеева. - В свою очередь обещаю: сделаю все возможное, чтобы помочь команде завоевать новые трофеи. Сейчас набираюсь сил - путешествую, но уже совсем скоро буду приступать к тренировкам и готовиться к сборам.
Тимофеев дебютировал в основном составе "Спартака" в августе 2013 года. Всего за главную команду красно-белых он провел 17 матчей.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-06-01-artm_timofeyev_schastliv_chto_podpisal_novyy_kontrakt/
ЗЗ+
Видимо Тигиев как-то не так себя повел. А какие уж у Тимофеева травмЫ и косяки? Травма одна, а косяков за 17 матчей он и не успел наделать :) До травмы вообще неплохо смотрелся, после травмы пока не очень, но без грубых ошибок.
12:33
Lennon
Странная логика.... Тимофееву кучу шансов при его травмах и косяках, а на Тигиеве сразу крест
12:30