Артем Тимофеев - о Глушакове: "Вся команда поддерживает Дениса"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1) отметил, что команда поддерживает капитана Дениса Глушакова, несмотря на свист болельщиков.
– Скандирование в адрес Глушакова продолжаются. Что могли бы сказать болельщикам от лица команды?
– Я не знаю. Это их решение. Вся команда поддерживает Дениса.
– Какие-то еще акции в поддержку Дениса планируются в команде?
– Я не знаю.
– А куда вы дели ту футболку с восьмым номером?
– Кто-то себе оставил, кто-то отдал. Я отдал свою Глушакову.
– Смолов сегодня провел не лучший матч: не забил стопроцентный момент и пенальти. Помогла "Спартаку" его неудачная игра?
– В игре бывают удачи и неудачи. Сегодня фарт был на нашей стороне.
– Смолов пошел бить пенальти после того, как промахнулся. Вы бы пошли в такой ситуации к точке?
– Не могу сказать, забил бы я или нет. Будет ситуация – посмотрим. Начнем с того, что я не пошел бы бить пенальти, потому что я не пенальтист. (Елена Григорьевская)