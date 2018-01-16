Артем Тимофеев: "Надеюсь, тренеры будут доверять мне после травмы"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев сказал, что он, как и его партнер по команде Роман Зобнин, не станет смотреть видео с операции на колене. Хавбек красно-белых в начале сезона принял участие в четырех матчах, после чего получил тяжелую травму в игре чемпионата России против тульского "Арсенала".

- Я настраиваюсь. Постоянно говорю себе, что вернусь и буду еще лучше, стану сильнее, - сказал в интервью пресс-службе клуба Тимофеева. - Надеюсь, что тренеры будут также доверять мне после травмы и я буду играть, помогать команде.

- Роман Зобнин сказал, что до конца карьеры не будет смотреть диск со своей операцией. А вы?

- Я хотел посмотреть, но не буду. Когда я был в Италии, там был парень из Казахстана. Нам в один день делали операции. Ему тоже дали диск. Он посмотрел и говорит: "Пять минут и выключил сразу. Не смог это смотреть". Я решил, что тоже не буду.

- Сейчас вы работаете по индивидуальной программе. Что конкретно делаете?

- Фактически я все могу делать. Только без ударов по воротам.

- У вас в карьере уже был непростой период, когда из-за травм вы пропустили почти год.

- Есть такой опыт. Но, если сравнивать тот год и эти пять месяцев, я лучше бы выбрал тот год. Эти пять месяцев были очень тяжелые. Тогда восстановился и сейчас восстановлюсь, верну форму. Никуда не денусь. Буду готов помочь команде на 100 процентов. Надеюсь, что к сезону буду готов.

- У вас недавно был день рождения (12 января Тимофееву исполнилось 24 года. - Прим. "СЭ"). Какой подарок заказывали партнерам?

- Главный подарок - взять еще одно чемпионство. И Кубок.