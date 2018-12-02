Артем Тимофеев: "Надеюсь, победы вернут доверие болельщиков"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1) отметил, что команда надеется вернуть расположение болельщиков.

– Впереди матчи с "Уралом" Какие ожидания?

– Ждем победы. Будем биться, стараться, чтобы порадовать болельщиков и себя. Мы хотим выиграть кубок.

– Как играется в такой мороз?

– Понятно, что тяжелее, чем летом, но погода для всех одинаковая. Поэтому не вижу смысла на это ссылаться.

– Сегодня вышло интервью с Андреем Ещенко и болельщики по-разному к нему отнеслись. Вы его читали?

– Нет.

– Он сказа, что болельщики создали себе идола, мол, футболисты и руководство – отстой и только Каррера хороший. Согласны с этими словами?

– Я лучше промолчу. Мы в любом случае стараемся играть по максимуму, что бы нам ни кричали.

– Победы могут вернуть расположение болельщиков?

– Надеюсь, что мы сможем вернуть их доверие и все остальное.

– Не обращаете внимание на свист трибун?

– В матче бывают такие моменты, когда ты полностью сконцентрирован и не слышишь ничего, ни хорошее, ни плохое. (Елена Григорьевская)