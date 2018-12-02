Артем Тимофеев: "Надеюсь, победы вернут доверие болельщиков"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1) отметил, что команда надеется вернуть расположение болельщиков.
– Впереди матчи с "Уралом" Какие ожидания?
– Ждем победы. Будем биться, стараться, чтобы порадовать болельщиков и себя. Мы хотим выиграть кубок.
– Как играется в такой мороз?
– Понятно, что тяжелее, чем летом, но погода для всех одинаковая. Поэтому не вижу смысла на это ссылаться.
– Сегодня вышло интервью с Андреем Ещенко и болельщики по-разному к нему отнеслись. Вы его читали?
– Нет.
– Он сказа, что болельщики создали себе идола, мол, футболисты и руководство – отстой и только Каррера хороший. Согласны с этими словами?
– Я лучше промолчу. Мы в любом случае стараемся играть по максимуму, что бы нам ни кричали.
– Победы могут вернуть расположение болельщиков?
– Надеюсь, что мы сможем вернуть их доверие и все остальное.
– Не обращаете внимание на свист трибун?
– В матче бывают такие моменты, когда ты полностью сконцентрирован и не слышишь ничего, ни хорошее, ни плохое. (Елена Григорьевская)